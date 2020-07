CDU stimmt wieder mal gemeinsam mit Linksradikalen – diesmal gegen eigenes Parteimitglied

Durch ihre Vita wäre sie somit eigentlich als Menschenrechtsbeauftragte beim DIMR prädestiniert. Dass die CDU ihre eigene Parteikollegin auflaufen lässt, beweist: Eher würden die Etablierten im Parlament einen ranzigen Besenstiel in jedes beliebige Amt wählen, als eine noch so qualifizierte und integere Kandidatin, die von der AfD als drittgrößter Oppositionspartei rechts- und geschäftsordnungskonform vorgeschlagen oder auch nur unterstützt wird – während die Union überhaupt keine Schwierigkeiten hat, Kandidaten der Linkspartei in Ämter zu verhelfen, wie der Fall Barbara Borchardt zeigt. (DM)

Keine wirkliche Überraschung war die Ablehnung Barbes durch die übrigen Altparteien: Dem De-facto-Einheitsblock von Grünen, SPD und Linkspartei mit komplett verwischten Grenzen zwischen „Regierung“ und „Opposition“ gehört zwar auch die Merkel-Union längst an, doch immerhin ist Barbe selbst in der CDU.

