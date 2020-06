Unsere Regierung fördert und sponsert seit Jahrzehnten die Kriminalität, anstatt sie zu bekämpfen

Michael Mike Kuhr, Deutschlands bekanntester Sicherheitsunternehmer, macht deutlich, dass unsere Regierung seit Jahrzehnten die Kriminalität fördert, anstatt zu bekämpfen. Sie seien sozusagen Sponsoren der Kriminalität. Frau Merkels Gäste können in unserem Land machen was sie wollen, weil ihnen niemand die Grenzen aufzeigt und sie wissen, dass sie sowie nicht abgeschoben werden, egal wie kriminell sie hier sind. Diese Realitäten müssen genannt werden und wer unsere Gastfreundschaft missbraucht, sollte des Landes verwiesen werden. Außerdem ruft er dazu auf, dass sich Migranten, die gut integriert in unserem Land leben, klar von denen distanzieren, die sich gegen unseren Rechtsstaat richten. Bei HALLO MEINUNG sprach er Tacheles.

